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债券 | 2011年 9月 6日 星期二 23:33 BJT

〔表格〕美国财政部标售六个月国库券得标利率0.070%,投标倍数为4.52

路透华盛顿9月6日电---美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.070

中值 0.060

低值 0.030

投资 0.071

价格 99.964611

高值得标比率 52.58%

投标倍数 4.52

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 27,000,819,200

总投标 121,936,170,200

竞争性投标得标 25,935,509,000

非竞争性投标得标 565,310,200

FED附加 0

发行细节

发行日 2011/09/08

到期日 2012/03/08

CUSIP码 9127953G4

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 李军

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