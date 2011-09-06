〔欧洲汇市〕英镑兑美元跌至七周低位,料将进一步走低

* 英镑跌至1.5993美元,跌穿1.60美元的期权阻力位

* 欧元全面上扬,之前瑞士央行设定欧元兑瑞郎最低汇率目标

* 疲弱英国数据和风险情绪走低打压英镑

路透伦敦9月6日电---英镑兑美元周二跌至七周低位,因美元受到好于预期的美国数据以及避险资金流入支撑,此前瑞士央行设定欧元兑瑞郎最低汇率目标.

美元兑瑞郎CHF=日内大涨逾8%.欧元/瑞郎EURCHF=亦升至七周高位,之前瑞士央行称,将欧元兑瑞郎最低汇率目标设定在1.20瑞郎,而且将通过买入无限量外币来维持这个目标.[ID:nCN1947209]

这些涨势帮助欧元守住兑英镑的涨势.欧元/英镑EURGBP=D4最新上涨0.5%,报0.8784英镑,一度触及0.8823英镑的盘中高位.

但欧元/英镑回吐部分涨幅,因其受困于有关欧元区债务危机的担忧挥之不去,其中包括希腊贷款担保以及意大利公债收益率不断攀升的问题.

"避险资金持续流入扶助美元,最新经济数据亦提供部分支撑,"Caxton FX货币分析师Richard Driver称."英镑料有可能跌破1.60美元水平并保持在之下."

英镑/美元最新下跌0.7%,报1.6006美元,盘中一度降至1.5993美元,为7月13日迄今低位.英镑/美元跌穿1.60英镑的期权阻力位,1500GMT定盘前英镑亦承压.

技术分析师称,周一时英镑跌破并收在200日移动均线1.6125美元下方构成空头信号,支撑位目前在约1.5990美元,一条始于2010年低位的趋势线,和1.5976美元,此为英镑7月到8月升势的76.4%回档位.

英国央行的货币政策委员会(MPC)将在周三召开两日会议,外界广泛预计指标利率将保持在近零水平不变,并且2,000亿英镑的公债购买计划预期也没有改变.

上月英国服务业创下逾十年来最快下滑速度,企业对未来业务的信心也降至一年低点,这进一步表明英国经济复苏步履蹒跚.[ID:nCN1945101].(完)

--编译 洪曦;审校 母红

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]