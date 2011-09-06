〔欧元债市〕德债转跌为升,因对希腊的担忧重燃

* 瑞士央行的举措一度提振风险资产,但可能对德债带来长期扶助

* 对希腊第二轮救助计划的担忧再度成为关注焦点

* 分析师称意大利公债收益率可能再度升穿6%

路透伦敦9月6日电---德债周二在欧洲市场尾盘恢复上扬,因市场对希腊和意大利令新撙节举措获得通过的能力的担忧再度成为市场关注焦点,料德债未来上行阻力不大.

瑞士央行将欧元/瑞郎最低汇率目标设定在1.2瑞郎的举措一度引发对风险较高资产的买盘,导致德债早盘回落.不过,德债稍後反弹,策略师称,因瑞士央行的举措实际上可能加快未来对德债的避险资金流.

德债期货FGBLc1尾盘上扬31个跳动点,报138.63,盘中交易区间为137.65-138.86.10年期德债收益率DE10YT=TWEB回落1.8个基点,报1.811%.

有消息称,希腊已提出有关加速偿还第二轮救助以弥补高于预期的赤字缺口的想法.消息公布後,德债开始反弹.

但希腊并未提出正式请求,因此进行上述调整的可能性不大.

10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB呈拉锯走势,市场成交清淡,交易商称有迹象显示,欧洲央行的购债行动逐步放缓.

意大利公债收益率一度攀升至5.64%的高位,分析师称,可能再度升穿6%,因市场担忧该国在修改撙节计划方面毫无章法,且缺乏在2013年前平衡预算的具体举措.(完)

--编译 母红;审校 李军

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