〔美国债市〕投资级别公司债市场虽高度波动,但发行方仍准备发债

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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IFR纽约9月6日电---多家债券发行商周二上午未受投资级公司债市场高度波动的影响,并准备在市场发售债券以获得融资.
10年期美债收益率较一个月前收窄约37个基点,这令洛克希德马丁(Lockheed Martin)(LMT.N)这样的高质量公司债发行方的五年期、10年期和30年期新债定价较二级市场相差幅度能够达到最多30个基点.
花旗和摩根大通担任该交易的牵头经办行.据称30年期债券较可比公债加码170-175个基点,较现有2039年债券的上周五交易价145个基点高出25-30个基点.洛克希德马丁料发布的官方指引中,30年期债券定价可能在170个基点上下浮动3个基点的区间,10年期债券在145个基点区域,五年期债券在130个基点区域.
"随着10年期公债收益率走至1.95%水平,看起来洛克希德马丁可能在3.30%-3.35%水平成功发售10年期公司债,这对该公司而言是个非常具吸引力的机会."Guardian Life Insurance Company of America资深资产组合经理Rob Crimmins称.
截至中午,10年期公债收益率报1.98%,较上周的2.18%有所下降.道琼工业平均指数下跌198.14点,报11,042.10点.IG16指数下跌7.375个基点至128.75个基点.
今天上午发布的其他高质量公司债还包括The Detroit Edison Company的1.40亿美元30年期担保债券,该债券评级为A-,美银美林和巴克莱资本担任牵头经办行.
Public Service Co of New Hampshire也发售首笔1.60亿美元10年期抵押贷款债券,到期日为2021年9月1日.该券评级亦为A-,美银美林和摩根大通任牵头经办行.收益将用作为短期债务再融资.(完)
--编译 洪曦;审校 李军
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