〔全球金市〕金价涨至纪录高位後快速下跌,受获利了结打压

* 金价升至1,920美元上方,然後下挫至1,870美元左右

* 瑞士将瑞郎汇率钉住欧元后,金价应声上涨

* 金价可能会进一步上涨,不过不是作为最终避险工具

路透纽约/伦敦9月6日电---现货金周二升至纪录高位,因瑞士将瑞郎汇率钉住欧元,此後受投资者获利了结打压,金价从纪录高位回软2%.

分析师称,他们仍预计金价将续创新高,受欧元区问题日益恶化影响.

瑞士央行设定瑞郎汇率上限以抑制经济衰退後,现货金价和美国期金价格创下每盎司1,920美元上方的纪录高位.瑞士央行希望通过购买无限量其他货币,以使瑞郎兑欧元处于或高于1.20瑞郎.

在升至纪录高位後,获利了结很快使现货金和期金下跌逾50美元,在美国公布意外正面的8月服务业数据後,市场对黄金的避险买盘进一步减少.

黄金多头人士仍相信金价有上涨潜力,指称距每盎司2,000美元的目标近在咫尺.

1630GMT时,现货金XAU=仅略高于1,874美元,较周一下跌1.3%,脱离了周二稍早触及的纪录高位1,920.30美元.

美国12月期金GCZ1徘徊于1,872美元上方,较上周五收盘价涨0.1%.今日稍早12月期金触及1,923.70美元的纪录高位.

分析师称,瑞士央行目前应能压制瑞郎兑欧元至1.20瑞郎水准,因该央行可以印制无限量货币.但鉴于瑞士经济和政府融资能力的相对强劲,该策略长期来说能否成功则要看欧元区应对债务问题的努力了.

一些分析师称,尽管黄金因瑞郎的避险功能降低而受益,但这没有使黄金成为单向交易.

"我认为黄金没有成为最终避险工具,"金融市场简报Gartman Letter作者Dennis Gartman称.

"安全意味着稳定,而我们在黄金市场看到的绝不是稳定.今天五分钟内金价从1,920美元一路下跌至1,870美元,这样大的波幅绝不安全."

今年迄今金价34%的涨幅是1979年以来最大年度涨幅,主要是因为投资者担心欧美债务问题.

但近期投入黄金的资金数量显示投资者较为克制.过去一个月黄金上市交易基金(ETF)持仓量下降近250万盎司,跌至六周低位6,740万盎司.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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