〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收跌,因美元走强和股市回落

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥9月6日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收跌,受累于股市因对全球经济的担忧重燃走低,以及美元走强.
美国股市回落,之前欧洲股市大跌,因对欧元区主权债危机加剧的担忧重燃.
欧洲小麦价格周一持稳至走低,受累于油价和股市走低,因对经济衰退和欧元区债务危机的案由令投资者不安.
9月合约交割92口.
12月小麦期货合约主要支撑位在50日移动均线切入位7.32-1/2美元,阻力位在100日移动均线切入位7.91美元.相对强弱指标为46,处于中性技术区域.
12月小麦期货WZ1收跌15-1/2美分,报7.60美元.
今日CBOT小麦预估成交量为50,956口.(完)
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--编译 母红;审校 李军
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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