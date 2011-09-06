〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收跌,因美元走强和股市回落

路透芝加哥9月6日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收跌,受累于股市因对全球经济的担忧重燃走低,以及美元走强.

美国股市回落,之前欧洲股市大跌,因对欧元区主权债危机加剧的担忧重燃.

欧洲小麦价格周一持稳至走低,受累于油价和股市走低,因对经济衰退和欧元区债务危机的案由令投资者不安.

9月合约交割92口.

12月小麦期货合约主要支撑位在50日移动均线切入位7.32-1/2美元,阻力位在100日移动均线切入位7.91美元.相对强弱指标为46,处于中性技术区域.

12月小麦期货WZ1收跌15-1/2美分,报7.60美元.

今日CBOT小麦预估成交量为50,956口.(完)

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