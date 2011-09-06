〔纽约期市〕ICE咖啡、糖和可可期货大跌,市场担心欧洲债务危机将扩散

路透纽约/伦敦9月6日电---洲际交易所(ICE)咖啡、糖和可可期货周二大跌,因投资者再度担忧欧洲债务危机将扩散,从而打压市场对上述商品和其他商品的需求.

随着有关意大利和希腊是否愿意推行撙节措施的疑虑升温,以及德国反对发放更多救助金的的态度更为坚决,欧元区债务危机似乎有可能失去控制.

"市场全线结清.人们躲避风险,因为没有人知道将发生什麽."驻纽约的一位资深软商品交易员表示.

美元指数.DXY大涨,这通常导致以美元计价的商品遭遇卖盘.

交易员表示,ICE阿拉比卡咖啡期货自技术性超买水准下跌,上周阿拉比卡咖啡期货曾触及六个月高位.

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ1大跌7.10美分,或2.5%,收报每磅2.8095美元,为七周来最高跌幅.

路透市场分析师王涛称,纽约咖啡期货KCc2未能突破每磅2.9155美元的阻力位,将出现较大修正走势.

Liffe的11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2下滑22美元或1%,报每吨2,172美元.

ICE-10月原糖期货SBc1跌0.89美分,或3.1%,报每磅28.29美分.Liffe-10月白糖期货LSUV1下滑0.50美元,报每吨751.30美元.

ICE-12月可可期货CCZ1下挫110美元,或3.6%,报每吨2,988美元,为四个月来最高单日跌幅.伦敦市场12月可可期货LCCZ1收挫26英镑,或1.3%,报每吨1,917英镑.(完)