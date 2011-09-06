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市场报道 | 2011年 9月 7日 星期三 03:34 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉微幅收高,未受其他市场走疲影响

路透纽约9月6日电---棉花期货周二受投资者买盘带动微幅收高,盘中呈区间走势,分析师称期棉未受其他市场走疲影响.

周一期棉市场因美国劳工节假期而休市.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1涨0.45美分,报每磅1.0634美元,盘中交投区间介于1.0386至1.0688美元.市场处于上周3.72美分的波动区间内.

汤森路透数据显示,8月中以来,12月期棉在8月25日触及的1.0174美元低点和8月24日触及了1.09美元高点区间内.

汤森路透初步数据显示,周二总成交量接近8,900口,较30日均值低逾四分之一.

市场人士等待美国农业部9月12日公布月度供需报告.

根据交易所提供的数据,9月2日未平仓合约触及148,379口.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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