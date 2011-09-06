〔纽约期市〕ICE期棉微幅收高,未受其他市场走疲影响

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约9月6日电---棉花期货周二受投资者买盘带动微幅收高,盘中呈区间走势,分析师称期棉未受其他市场走疲影响.
周一期棉市场因美国劳工节假期而休市.
洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1涨0.45美分,报每磅1.0634美元,盘中交投区间介于1.0386至1.0688美元.市场处于上周3.72美分的波动区间内.
汤森路透数据显示,8月中以来,12月期棉在8月25日触及的1.0174美元低点和8月24日触及了1.09美元高点区间内.
汤森路透初步数据显示,周二总成交量接近8,900口,较30日均值低逾四分之一.
市场人士等待美国农业部9月12日公布月度供需报告.
根据交易所提供的数据,9月2日未平仓合约触及148,379口.(完)
--编译 于春红;审校 李军
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