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债券 | 2011年 9月 7日 星期三 03:41 BJT

〔美国债市〕机构债较可比公债利差扩阔,但表现强于互换

IFR纽约9月6日电---机构债较可比公债利差周二表现强于互换,两到五年期机构债利差收盘扩阔约1个基点,而七年期以上机构债利差收盘基本持稳,因市场押注政府发起企业(GSE)债券收益率曲线趋缓,以及随着绝对收益率回落,市场对短期机构债获利了结.

另外,部分短期结构性产品的供应庞大也令市场供应饱和,部分增加了机构债收益率曲线趋缓的压力.

今日稍早,七年期和年期更长的机构债获得来自短线和中长线投资者的买盘,央行是零售买家之一.与公债市场相同,随着对欧元区债务危机的担忧不断加剧,GSE债券成为投资者寻求避险的工具,但投资者追求高收益导致较长期机构债受青睐.

总体成交良好,稍晚成交放量,TRACE成交量为48.22亿美元,共达成3,157宗交易.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

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