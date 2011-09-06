〔美国债市〕机构债较可比公债利差扩阔,但表现强于互换

IFR纽约9月6日电---机构债较可比公债利差周二表现强于互换,两到五年期机构债利差收盘扩阔约1个基点,而七年期以上机构债利差收盘基本持稳,因市场押注政府发起企业(GSE)债券收益率曲线趋缓,以及随着绝对收益率回落,市场对短期机构债获利了结.

另外,部分短期结构性产品的供应庞大也令市场供应饱和,部分增加了机构债收益率曲线趋缓的压力.

今日稍早,七年期和年期更长的机构债获得来自短线和中长线投资者的买盘,央行是零售买家之一.与公债市场相同,随着对欧元区债务危机的担忧不断加剧,GSE债券成为投资者寻求避险的工具,但投资者追求高收益导致较长期机构债受青睐.