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市场报道 | 2011年 9月 7日 星期三 04:09 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收挫0.9%,Nasdaq指数收跌0.26%

路透纽约9月6日电---美国股市周二连续第三日收跌,因担忧欧洲无法解决其债务危机,引发投资者忧虑市场将再创年内新低.

根据初步数据显示,道琼工业指数.DJI收挫100.96点,或0.9%,报11,139.30;标准普尔500指数.SPX收跌8.73点,或0.74%,报1,165.24点.Nasdaq指数.IXIC回落6.50点,或0.26%,报2,473.83点.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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