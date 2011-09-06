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市场报道 | 2011年 9月 7日 星期三 04:11 BJT

〔USDA报告〕截至9月4日当周美国作物生长报告摘要(表)

路透华盛顿9月6日电---美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比):

一周截至日 09/04/11 08/28/11 09/04/10 五年均值

棉花生长情况

- 优 4 5 15 --

- 良 24 25 45 --

- 普通 28 29 28 --

- 差 19 18 9 --

- 很差 25 23 3 --

玉米生长状况

- 优 11 12 22 --

- 良 41 42 47 --

- 普通 27 27 20 --

- 差 13 12 8 --

- 很差 8 7 3 --

大豆生长情况

- 优 11 13 18 --

- 良 45 44 46 --

- 普通 28 28 24 --

- 差 11 10 9 --

- 很差 5 5 3 --

稻米生长情况

- 优 25 25 17 --

- 良 39 40 51 --

- 普通 28 27 27 --

- 差 7 7 4 --

- 很差 1 1 1 --

棉花结桃率 42 27 40 32

棉花盛铃率 7 -- 6 6

玉米蜡熟率 94 88 97 92

玉米凹损率 71 53 84 70

玉米成熟率 18 9 31 20

大豆结荚率 97 93 99 98

大豆落叶率 6 2 17 13

稻米抽穗率 94 90 97 96

稻米收割率 28 18 44 27

春麦收割率 68 50 74 81(完)

浏览USDA报告的相关新闻,请点选[USDA-CMN]

--编译 母红;审校 李军

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