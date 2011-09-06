〔USDA报告〕截至9月4日当周美国作物生长报告摘要(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿9月6日电---美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比):
一周截至日 09/04/11 08/28/11 09/04/10 五年均值
棉花生长情况
- 优 4 5 15 --
- 良 24 25 45 --
- 普通 28 29 28 --
- 差 19 18 9 --
- 很差 25 23 3 --
玉米生长状况
- 优 11 12 22 --
- 良 41 42 47 --
- 普通 27 27 20 --
- 差 13 12 8 --
- 很差 8 7 3 --
大豆生长情况
- 优 11 13 18 --
- 良 45 44 46 --
- 普通 28 28 24 --
- 差 11 10 9 --
- 很差 5 5 3 --
稻米生长情况
- 优 25 25 17 --
- 良 39 40 51 --
- 普通 28 27 27 --
- 差 7 7 4 --
- 很差 1 1 1 --
棉花结桃率 42 27 40 32
棉花盛铃率 7 -- 6 6
玉米蜡熟率 94 88 97 92
玉米凹损率 71 53 84 70
玉米成熟率 18 9 31 20
大豆结荚率 97 93 99 98
大豆落叶率 6 2 17 13
稻米抽穗率 94 90 97 96
稻米收割率 28 18 44 27
春麦收割率 68 50 74 81(完)
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--编译 母红;审校 李军
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