〔美国债市〕MBS市场长周末後开局略显迟疑,但需求前景料利好

IFR纽约9月6日电---美国抵押贷款支持证券(MBS)市场周二的表现可以用"低迷"和"缺乏流动性"两个词来描述.多数市场人士结束夏季休假回场,因此假期并非导致今日表现的动因.

价格水平是导致今日表现沉寂的原因之一,而美国总统奥巴马周四晚间的讲话以及同日稍早宣布公债发行计划也是影响价格市场的原因之一.尽管今日表现乏善可陈,但MBS市场前景利好.市场估值具吸引力,随着银行,货币基金经理和其他市场人士转向机构MBS寻求额外利差,因美联储将在2013年中前保持利率在纪录低位,料市场需求强劲.

MBS市场成交非常清淡,根据Tradeweb提供的数据,仅为30日均值的56%.市场卖盘超过买盘,尤其是来自银行的卖盘.新券供应看来不到10亿美元,其中15年期票息为3%和3.5%的MBS占较大比重.

周三市场关注焦点为美联储于1600GMT发布褐皮书,预计将显示许多联储地区经济状况恶化.(完)

--编译 母红;审校 李军

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