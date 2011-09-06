〔金属期市〕期铜因美元上涨及经济放缓忧虑下滑,但中国需求限制跌幅

* 经济成长放缓忧虑情绪为引发工业金属卖盘的主要因素

* Freeport的Grasberg铜矿工人设定罢工日期

* 铜价下跌後,中国买家逢低承接

路透纽约/伦敦9月6日电---期铜周二连续第三天下滑,之前美元兑其他主要货币上涨,投资者亦担心美国和欧洲需求.

不过主要消费国中国需求料增加,以及供给中断的预期给铜带来部分支撑.

美元上涨给铜和其他商品价格造成打击,不过有关经济成长进一步放缓可能会拖累工业金属需求的担忧影响最大.

"美元走强全面损及商品价格.不过我认为主要的因素仍将是全球成长缓慢,以及对未来需求的担忧."Vision Financial Markets金属交易主管David Meger称.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收报每吨8,933美元,周一收报8,960美元.周二稍早期铜曾触及每吨8,870美元,为10天来最低水准.铜价自2月触及10,190美元的纪录高位後已下挫了逾10%.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜合约HGZ1下跌6.85美分,或1.66%,结算价报每磅4.0560美元.稍早时该合约曾触及每磅4.0220美元,为8月25日迄今低点.

一部分COMEX期铜卖家追随欧洲铜价跌势进行操作.COMEX市场在周一因假休市,于今日恢复交易.

全球股票市场周二下挫,因投资者担心欧元区债务危机恶化,这对工业金属并非是好消息.

恐慌的投资者涌入美元等风险较低的资产,这令以美元计价的商品较以其他货币方计价的商品更为昂贵.

"在未来需求有可能放缓的背景下,我们预计期铜价格将继续承压."Meger称.

与此同时,全球最大大铜消费国中国再度启动买盘,以及印尼和秘鲁矿工有可能罢工的消息均限制期铜跌势.

伦敦金属交易所(LME)成交量增加,伦敦和上海市场价差正朝着有利于进口方向发展,暗示部分中国消费者认为当前期铜价格水平具投资价值.

"中国实货市场犹存,不过他们在等待...他们看到欧洲和美国铜消费持续疲弱,他们在等待价格回到合适的水平."Sucden Financial金属交易部主管Steve Hardcastle称.

**多国铜矿工人将罢工,料加剧供给紧张**

部分全球最大规模铜矿的工人有可能进行更多罢工的前景料将进一步加剧本已紧张的供给情势,并对铜价构成支撑.

"期铜走势受到供应面形势发展的支撑.很明显,市场关注(供给)多于经济和财政问题."法国巴黎银行分析师Stephen Briggs说.

铜矿Freeport McMoRan Copper & Gold(FCX.N)旗下印尼Grasberg的工人预计将在9月15-10月15日进行罢工,除非企业满足他们的加薪要求.

秘鲁第三大铜矿Cerro Verde的工人将在9月7日进行48个小时的罢工.

"短期内,供给紧张的压力不太可能散去,不过虑到经济环境的不确定性,我们建议对现有的多头仓位进行对冲."瑞士信贷私人银行部门在一份报告中称.

三个月期锌CMZN3收报每吨2,190美元,周一时收报每吨2,172美元.

三个月期铅CMPB3收报2,388美元,上日收报2,430美元.三个月期铝CMAL3收在2,380美元,上日收于2,387.50美元.三个月期镍CMNI3收报20,675美元,上日为20,890美元.

三个月期锡CMSN3收报23,875美元,低于上日的23,950美元.LME数据显示,锡注销仓单已攀升至占LME锡总库存水平的11%,显示LME库存有新订单.

以下为1800GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 405.95 -6.50 -1.58 444.70 -8.71

LME期铝 2380.00 -7.50 -0.31 2470.00 -3.64

LME期铜 8933.00 -27.00 -0.30 9600.00 -6.95

LME期铅 2384.00 -76.00 -3.09 2550.00 -6.51

LME期镍 20670.00 -220.00 -1.05 24750.00 -16.48

LME期锡 23800.00 -150.00 -0.63 26900.00 -11.52

LME期锌 2187.00 15.00 +0.69 2454.00 -10.88

上海期铝 17295.00 -50.00 -0.29 16840.00 2.70

上海期铜 67000.00 -100.00 -0.15 71850.00 -6.75

上海期锌 16855.00 -90.00 -0.53 19475.00 -13.45

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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