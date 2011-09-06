〔加拿大汇市〕加元触及三周低位,受累于欧元区担忧和瑞士央行行动

路透多伦多9月6日电---加元兑美元周二走软,因对欧元区的担忧重燃以及瑞士央行采取行动遏制瑞郎升势扶助提振作为替代避险货币的美元.

瑞士央行设定欧元/瑞郎最低汇率目标在1.20瑞郎,令市场震惊,同时,欧洲债务危机不断恶化.

紧张不安的投资者涌入风险较低资产,因对意大利和希腊政府执行其他欧元区成员国要求的严苛预算和债务举措的决心的疑虑重现.

加元兑美元CAD=D4收报0.9898加元或1.0103美元,低于上周五收盘时的0.9842加元或1.0161美元.美国和加拿大市场周一因劳工节假期休市.

周二稍早,加元跌至0.9967加元,或1.0033美元的低点,为8月11日来最低水准,但强于预期的美国服务业数据扶助加元收窄跌幅.(完)

--编译 母红;审校 李军

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