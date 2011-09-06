〔国际油市〕NYMEX原油期货收跌,但风暴担忧令跌幅收窄

* 墨西哥湾的新天气系统扶助原油期货削减跌幅

* 西德克萨斯中质油与布兰特原油价差扩阔至于创纪录的每桶27.23美元

* 美国石油协会将于周三公布上周库存报告

路透纽约9月6日电---美国原油期货周二连续第二日收跌,因市场担忧欧元区债务危机可能阻碍全球经济成长,但墨西哥湾的新天气系统令跌幅大大收窄.

美国国家飓风中心称,新天气系统有30%的机率在未来几天生成热带气旋.

飓风中心还报告,佛得角群岛南部以西到西南725英里的海域形成的一低气压系统有90%的可能性在未来48小时发展成热带气旋.

尽管今日公布的美国8月供应管理协会(ISM)非制造业指数意外增长,油价仍然走低.

截至今日中午,美国墨西哥湾日产846,670桶原油的设施仍然关闭,占总产量的60.5%.

上周库存报告公布前,一项路透调查显示,上周原油库存减少190万桶,受热带风暴影响.汽油库存减少200万桶,馏分油库存下降60万桶.

今日市场在周一休市後恢复交易.纽约商业期货交易所(NYMEX)-10月原油期货CLV1收跌0.43美元,或0.5%,结算价报每桶86.02美元.交投区间为83.20-86.50美元.

美国原油期货较布兰特原油期货贴水收盘时扩阔至每桶26.87美元,上周五为25.88美元.西德克萨斯中质油与布兰特原油价差盘中一度扩阔至创纪录的每桶27.23美元.

美国供应管理协会(ISM)8月非制造业指数为53.3(预估为51.0),7月为52.7.[ID:nEAPA60DM1]

尽管美国政府和国际能源署预计,明年全球石油需求增长近2%.但一项路透调查显示,六位其他分析师预计需求增幅更接近1.5%或更低.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

10月原油 86.02 -0.43 -0.5% 83.20 86.60 295,109 307,284

11月原油 86.31 -0.43 -0.5% 83.47 86.86 55,249 63,514

10月RBOB汽油 2.8226 -0.0170 -0.6% 2.7702 2.8430 42,414 46,871

11月RBOB汽油 2.7788 -0.0044 -0.2% 2.7207 2.7971 27,921 24,528

10月取暖油 3.0102 0.0128 0.4% 2.9335 3.0263 49,799 54,322

11月取暖油 3.0198 0.0137 0.5% 2.9429 3.0345 14,425 16,307

ICE合约

10月布兰特 112.89 2.81 2.6% 109.85 113.36 184,527 78,914

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 492,094 574,816 690,295 1,523,572 -4,382

汽油 98,452 #N/A 120,141 252,892 1,647

取暖油 93,816 102,928 119,362 305,373 -3,449 (完)