〔加拿大股市〕触及一周低位,受累于欧元区债务忧虑

路透多伦多9月6日电---加拿大股市多伦多S&P/TSX综合指数周二跌至一周低位,跟随美股和全球股市走势,因对欧元区债务危机不断恶化将损及全球经济的担忧加剧.

随着对意大利和希腊是否愿意推行其他欧元区国家要求的严苛撙节措施的疑虑升温,以及德国反对发放更多救助的态度更为坚决,焦虑不安的投资者涌入风险较低资产.

周一欧洲股市重挫4%,而北美股市因假休市.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低83.87点,或0.67%,报12,518.54点.稍早跌至12,355.92点,为8月29日以来最低.

今日市场全面走低,10大类股中有八种收跌.能源和银行股跌幅居前,分别回落1.8%和1.2%.

金矿股上扬1.5%,导致原材料股也收涨,扶助抵消部分跌幅.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI