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市场报道 | 2011年 9月 7日 星期三 09:42 BJT

〔澳洲数据〕第二季经季节调整实质GDP较前季增长1.2%,同比增长1.4%

路透悉尼9月7日电---澳洲统计局周三公布显示,澳洲第二季经季节调整的实质国内生产总值(GDP)较前季增长1.2%,较上年同期增长1.4%.

以下为详细数据(经季节调整的变动百分比%):

2011年第二季 2011年第一季 较上年同期

GDP +1.2 -0.9 +1.4

最终消费支出 +1.0 +0.7 +3.2

贸易条件(贸易比价) +5.4 +4.1 +12.9

路透调查结果显示,市场本来预计第二季实质GDP较前一季成长0.9%,较上年同期成长0.5%.

第一季GDP修正为下降0.9%,前值为下滑1.2%.(完)

欲浏览详细数据请访问澳洲统计局网站(www.abs.gov.au)

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--编译 郑茵;审校 吴云凌

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