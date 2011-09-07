〔澳洲数据〕第二季经季节调整实质GDP较前季增长1.2%,同比增长1.4%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透悉尼9月7日电---澳洲统计局周三公布显示,澳洲第二季经季节调整的实质国内生产总值(GDP)较前季增长1.2%,较上年同期增长1.4%.
以下为详细数据(经季节调整的变动百分比%):
2011年第二季 2011年第一季 较上年同期
GDP +1.2 -0.9 +1.4
最终消费支出 +1.0 +0.7 +3.2
贸易条件(贸易比价) +5.4 +4.1 +12.9
路透调查结果显示,市场本来预计第二季实质GDP较前一季成长0.9%,较上年同期成长0.5%.
第一季GDP修正为下降0.9%,前值为下滑1.2%.(完)
欲浏览详细数据请访问澳洲统计局网站(www.abs.gov.au)
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--编译 郑茵;审校 吴云凌
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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