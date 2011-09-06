《瑞郎汇率焦点》央行明确划出瑞郎汇率上限,瑞郎兑欧元上演高台跳水

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 瑞士央行将无限制买入外汇
* 瑞郎兑欧元在该消息出炉後暴跌8.5%
* 瑞士政界和企业支持央行
* 成功与否或取决于欧债危机
路透苏黎世9月6日电---瑞士央行周二为飙升的瑞郎汇率设定上限,以避免衰退,震惊市场.这重创使用瑞郎避险的投资者信心.
瑞士央行称将不再容忍瑞郎兑欧元汇率强于1.20瑞郎,且将通过无限制买入其它货币来守住这一目标,为当代央行所发出的最强硬言辞之一.
瑞郎应声暴跌8%左右.因投资者躲避欧债危机和股市震荡而买入瑞郎避险,自雷曼兄弟2008年破产以来,瑞郎已升值三分之一左右.
分析师称瑞士央行应能护住1.20水准,因其能无限印制瑞郎,不过考虑到瑞士经济和公共财政相对强劲,长期成功与否取决于应对欧元区债务问题的措施.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选