《瑞郎汇率焦点》央行明确划出瑞郎汇率上限,瑞郎兑欧元上演高台跳水

* 瑞士央行将无限制买入外汇

* 瑞郎兑欧元在该消息出炉後暴跌8.5%

* 瑞士政界和企业支持央行

* 成功与否或取决于欧债危机

路透苏黎世9月6日电---瑞士央行周二为飙升的瑞郎汇率设定上限,以避免衰退,震惊市场.这重创使用瑞郎避险的投资者信心.

瑞士央行称将不再容忍瑞郎兑欧元汇率强于1.20瑞郎,且将通过无限制买入其它货币来守住这一目标,为当代央行所发出的最强硬言辞之一.

瑞郎应声暴跌8%左右.因投资者躲避欧债危机和股市震荡而买入瑞郎避险,自雷曼兄弟2008年破产以来,瑞郎已升值三分之一左右.