〔韩国数据〕7月L货供额较上年同期增长9.0%,6月为增长8.1%--央行

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透首尔9月7日电---韩国央行周三公布的数据显示,7月L货供额较上年同期增长9.0%,超过6月8.1%的增速,因金融业货币流动状况改善.
L货币供给额为韩国国内金融体系最广义的货币供给指标,涵盖现金、各类金融机构存款及所有已发行的货币市场工具.
央行并称,8月银行对家庭放贷净增2.5万亿(兆)韩元,高于7月2.3万亿韩元的增幅,但低于6月3.4万亿韩元的增幅.(完)
--编译 程琳;审校 徐文焰
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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