〔韩国数据〕7月L货供额较上年同期增长9.0%,6月为增长8.1%--央行

路透首尔9月7日电---韩国央行周三公布的数据显示,7月L货供额较上年同期增长9.0%,超过6月8.1%的增速,因金融业货币流动状况改善.

L货币供给额为韩国国内金融体系最广义的货币供给指标,涵盖现金、各类金融机构存款及所有已发行的货币市场工具.

央行并称,8月银行对家庭放贷净增2.5万亿(兆)韩元,高于7月2.3万亿韩元的增幅,但低于6月3.4万亿韩元的增幅.(完)