〔日本数据〕7月同时指标较前月降0.3点,领先指标升2.7点--政府

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京9月7日电---日本内阁府周三公布的初步数据显示,7月同时指标较前月下降0.3点,为四个月来首次下降,显示3月地震海啸後的迅速复苏势头正趋于平稳.
7月领先指标较前月上升2.7点.
政府维持其评估,认为同时指标显示经济正在改善.
数据细节如下(表格中为较上月的点数变化):
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7月 6月 5月
领先指标 +2.7 +3.8 +3.4
同时指标 -0.3 +2.7 +2.7
落後指标 -0.6 +0.1 -0.5
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--编译 张若琪;审校 杜明霞
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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