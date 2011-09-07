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市场报道 | 2011年 9月 7日 星期三 13:13 BJT

〔日本数据〕7月同时指标较前月降0.3点,领先指标升2.7点--政府

路透东京9月7日电---日本内阁府周三公布的初步数据显示,7月同时指标较前月下降0.3点,为四个月来首次下降,显示3月地震海啸後的迅速复苏势头正趋于平稳.

7月领先指标较前月上升2.7点.

政府维持其评估,认为同时指标显示经济正在改善.

数据细节如下(表格中为较上月的点数变化):

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7月 6月 5月

领先指标 +2.7 +3.8 +3.4

同时指标 -0.3 +2.7 +2.7

落後指标 -0.6 +0.1 -0.5

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参看完整数据,请点选内阁府网站:(here)(完)

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--编译 张若琪;审校 杜明霞

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