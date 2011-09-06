《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月6日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 102.19 +0.98 +0.97 3656746
搜狐 (SOHU.O) 76.79 +0.63 +0.83 936932
网易 (NTES.O) 48.18 -1.33 -2.68 952136
百度 (BIDU.O) 143.19 +2.74 +1.95 6996367
亚信科技 ASIA.O 10.59 -0.41 -3.73 931164
侨兴环球电话 XING.O 1.02 -0.01 -0.97 241947
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 11.52 -0.14 -1.20 2968633
联电 (UMC.N) 1.88 -0.06 -3.09 783431
日月光 (ASX.N) 4.47 -0.02 -0.45 299284
矽品精密 (SPIL.O) 4.51 +0.00 +0.00 1509990
和信超媒体 (GIGM.O) 0.86 -0.02 -2.27 313236
友达 (AUO.N) 4.34 -0.34 -7.27 548192
中华电信 (CHT.N) 34.06 +0.04 +0.12 239588
台湾国际航电 (GRMN.O) 32.08 +0.08 +0.25 1491733
香港
中华网 CHINA.O 1.20 -0.06 -4.76 127346
中国移动 (CHL.N) 50.71 +1.36 +0.69 548956
中国联通 (CHU.N) 21.23 +0.24 +1.14 656509
中国电信 (CHA.N) 65.13 +0.46 +0.71 23718
中芯国际 (SMI.N) 2.76 +0.13 +4.94 47038
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.41 +0.16 +3.76 846
(完)
--整理 孙茉莉
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。