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亚洲 | 2011年 9月 7日 星期三 06:43 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月6日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 102.19 +0.98 +0.97 3656746

搜狐 (SOHU.O) 76.79 +0.63 +0.83 936932

网易 (NTES.O) 48.18 -1.33 -2.68 952136

百度 (BIDU.O) 143.19 +2.74 +1.95 6996367

亚信科技 ASIA.O 10.59 -0.41 -3.73 931164

侨兴环球电话 XING.O 1.02 -0.01 -0.97 241947

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 11.52 -0.14 -1.20 2968633

联电 (UMC.N) 1.88 -0.06 -3.09 783431

日月光 (ASX.N) 4.47 -0.02 -0.45 299284

矽品精密 (SPIL.O) 4.51 +0.00 +0.00 1509990

和信超媒体 (GIGM.O) 0.86 -0.02 -2.27 313236

友达 (AUO.N) 4.34 -0.34 -7.27 548192

中华电信 (CHT.N) 34.06 +0.04 +0.12 239588

台湾国际航电 (GRMN.O) 32.08 +0.08 +0.25 1491733

香港

中华网 CHINA.O 1.20 -0.06 -4.76 127346

中国移动 (CHL.N) 50.71 +1.36 +0.69 548956

中国联通 (CHU.N) 21.23 +0.24 +1.14 656509

中国电信 (CHA.N) 65.13 +0.46 +0.71 23718

中芯国际 (SMI.N) 2.76 +0.13 +4.94 47038

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.41 +0.16 +3.76 846

(完)

--整理 孙茉莉

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