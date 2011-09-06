〔纽约汇市〕瑞郎兑欧元暴跌10%,因瑞士央行设定瑞郎/欧元升势上限(更新版)

(新增文末表格)

* 瑞士央行设定瑞郎/欧元升势上限後瑞郎普跌

* 瑞士央行的决心将受到考验,因欧元区债务忧虑持续

* 挪威克郎获得提振

路透纽约9月6日电---瑞郎兑欧元周二暴跌近10%,录得历来表现最差的一天,此前瑞士央行为瑞郎升势设定了上限,震惊了市场.

瑞士央行表示,将透过无限量的购买外币,将瑞郎/欧元EURCHF=EBS的升势限制在1.20瑞郎後,欧元上扬.美元兑瑞郎也大涨,升9.6%.

投资人将瑞郎视为是全球金融动荡中为数不多较为安全的资产之一,遂将大量资金投入瑞郎.而瑞郎的升值引起瑞士官员担心其出口带动的经济将因此受损.

"当一家央行表达了不希望其货币强势的意愿,同该央行唱反调一般不会是个好主意.今日就是个提醒."管理70亿美元资产的Samson Capital Advisors创办人Jonathan Lewis表示.

欧元兑瑞郎在电子交易平台EBS上高见1.22瑞郎,结束四日连跌.

瑞士央行在8月3日已将利率目标降至零,且向银行体系注入大量瑞郎,有效推动货币市场和远期利率深陷负值区域,令投资人持有瑞郎的成本高涨.

瑞士央行也不断警告不会听任瑞郎强劲.

许多分析师相信瑞士央行可能已经令试图从瑞郎中寻求规避欧元区债务危机风险的投资人望而生畏.但瑞士央行守住瑞郎/欧元在1.20瑞郎的能力很大程度上还要看欧元区形势的发展.

"欧元区危机恶化也是有可能的,如果这样,可能导致对瑞郎需求大幅增加."Rabobank高级汇市策略师Jane Foley表示.

但由于瑞士零通胀,瑞士央行可以不断印钞,无限制的沽出瑞郎应对资金流入增加.因此,Foley相信短期内欧元/瑞郎能够守住1.20限制.

纽约尾盘,欧元兑瑞郎大涨8.7%,报1.20550瑞郎,周一收报1.11000瑞郎,今日盘中低点为1.10200瑞郎.

在过去的一个月,瑞郎兑欧元已经大跌约20%,欧元在EBS上自8月9日触及的历史低点1.00750瑞郎大幅反弹.

因此,当时押注瑞郎会回落的基金经理人大获全胜.

美元兑瑞郎CHF=EBS高见0.86250瑞郎,尾盘升9.4%,报0.86150瑞郎,结束四日连跌.

**资金流入挪威克郎**

瑞士央行的举措也带动了一些避险资金流入挪威克郎,该国基本面强劲,石油出口国且经常账有盈馀.欧元兑挪威克郎跌1.2%,报7.5772克郎.

欧元/挪威克郎的一个月隐含波动率EURNOK1MO=跳升至9.7%,周一尾盘报8.4%,显示该交叉汇率将有更多行情.

尽管欧元兑瑞郎大涨,但兑美元EUR=EBS下滑,尾盘跌0.7%,报1.39910美元,盘中低见1.39720美元,7月12日来首次跌穿约在1.40150美元的200日移动均线切入位.

市场人士表示,本周对欧元的关键风险将是欧洲央行可能暗示暂停其升息周期.

对希腊下一笔救助资金可能推迟发放的担忧、以及对欧洲的银行融资和因臆测意大利实施新的撙节措施有困难而令意大利公债收益率上涨的忧虑令欧元承压.

美元兑日圆JPY=EBS在EBS上涨,因投资人猜想瑞士央行的动作可能鼓舞日本当局在未来几天进场干预.美元兑日圆升1.0%,报77.690日圆,远高于8月19日触及的75.941日圆历史低点.

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3998 1.4090 -0.65 +4.64 1.3377

美元/日圆 JPY= 77.59 76.89 +0.91 -4.39 81.15

欧元/日圆 EURJPY= 108.63 108.35 +0.26 +0.00 108.63

美元/瑞郎 CHF= 0.7868 0.7880 -0.15 -15.72 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5941 1.6112 -1.06 +2.19 1.5599

美元/加元 CAD= 0.9900 0.9901 -0.01 -0.67 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0495 1.0542 -0.45 +2.86 1.0203

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.1087 1.1194 -0.96 -11.22 1.2488

欧元/英镑 EURGBP= 0.8779 0.8742 +0.42 +2.41 0.8572

新西兰元/美元 NZD= 0.8236 0.8319 -1.00 +5.71 0.7791

美元/挪威克朗 NOK= 5.3965 5.4400 -0.80 -7.31 5.8218

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.5545 7.6715 -1.53 -3.02 7.7895

美元/瑞典克朗 SEK= 6.4558 6.4627 -0.11 -3.79 6.7098

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.0429 9.1079 -0.71 +0.69 8.9809

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 李军;审校 母红

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