〔欧洲金融〕消息称希腊有加快救援金拨付的构想,但财政部一官员否认

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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* 希腊提出加快救援金拨付的构想--消息
* 媒体称这可以弥补超出预期的赤字
* 希腊财政部官员否认该报导
路透雅典9月6日电---一名接近欧盟和国际货币基金组织(IMF)谈判人员的官员周二告诉路透,希腊提出加快第二轮国际救援资金拨付的构想,不过该国尚未正式提出要求,此类变动也不太可能发生.
若有此类填补高于预期的赤字的要求,会使希腊及其国际债权人间的协商更加复杂.
Kathimerini日报稍早未注明消息来源的报导称,希腊料将要求欧元区夥伴在2013年结束前拨付全部救援资金,而非到2014年拨付完毕.
但这名接近欧盟和IMF调查员的官员匿名称:"他们测试了这个想法,而没有提出正式的建议.我认为这个想法不会成为现实."
希腊财政部拒绝置评,但一名不愿透露身份的财政部官员否认这篇报导.
他对路透称:"这不是真的,简直是荒谬."
财政部长Evangelos Venizelos周二晚间告诉记者,希腊将加快一拖再拖的私有化及结构性改革步伐,这是获得欧盟/IMF2010年5月同意的第一笔1,100亿欧元救援资金中80亿欧元部分的关键.
欧盟领导人7月同意提供希腊第二笔1,090亿欧元救援金,到2014年全部落实到位.该协议需要欧元区各国议会批准和民间参与.(完)
--编译 程琳;审校 徐文焰
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