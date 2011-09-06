全球外汇市场9月7日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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9月6日(二)
2245 - 新西兰第二季制造业销售
2350 - 日本8月外汇储备.
9月7日(三)
0130 - 澳洲第二季国内生产总值(GDP).
0500 - 日本7月领先指标
0830 - 英国7月工业生产.
1000 - 德国7月工业生产.
-- - 挪威央行总裁奥尔森讲话.
-- - 英国央行政策会议.
-- - 德国总理梅克尔讲话.
-- - 德国宪法法院将对希腊救助方案和欧元区救援机制做出裁决.
1100 - 美国9月2日当周抵押贷款市场指数.
1145 - 美国ICSC/高盛连锁店销售.
1255 - 美国Redbook连锁店销售.
1330 - 欧盟经济暨货币事务执委雷恩讲话.
1515 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯发表讲话.
1530 - 欧盟主席范龙佩在伦敦发表讲话.
1800 - 美国联邦储备理事会公布褐皮书.
2000 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯发表讲话.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张荻;审校
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。