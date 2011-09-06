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亚洲 | 2011年 9月 7日 星期三 06:46 BJT

全球外汇市场9月7日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

9月6日(二)

2245 - 新西兰第二季制造业销售

2350 - 日本8月外汇储备.

9月7日(三)

0130 - 澳洲第二季国内生产总值(GDP).

0500 - 日本7月领先指标

0830 - 英国7月工业生产.

1000 - 德国7月工业生产.

-- - 挪威央行总裁奥尔森讲话.

-- - 英国央行政策会议.

-- - 德国总理梅克尔讲话.

-- - 德国宪法法院将对希腊救助方案和欧元区救援机制做出裁决.

1100 - 美国9月2日当周抵押贷款市场指数.

1145 - 美国ICSC/高盛连锁店销售.

1255 - 美国Redbook连锁店销售.

1330 - 欧盟经济暨货币事务执委雷恩讲话.

1515 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯发表讲话.

1530 - 欧盟主席范龙佩在伦敦发表讲话.

1800 - 美国联邦储备理事会公布褐皮书.

2000 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯发表讲话.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校

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