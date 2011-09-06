〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数上涨,涨势能否持续令人存疑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦9月6日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二涨至近九个月来最高,尽管有人质疑近期涨势能否持续.
经纪商称,船只日益供过于求,料在未来数月限制乾散货运费的上涨.
整体指数.BADI上涨0.97%,或17点,至1,767点,连续第五天上涨,而且来到自12月24日以来最高位.指数在上个月已触及近七个月高位.
澳洲向中国的煤炭和铁矿石出口增多,提振了海岬型市场.向日本的煤炭出口也增加.
Intermodal研究主管George Laziridis说道:"很多人一直在质疑此轮的回升进程.基本上一直是海岬型运费在上涨,其他运费并没有大的上升."
8月稍早该指数连续18个交易日下滑後降至逾三个月来的最低.目前走势仍然不稳,较上年同期仍低逾30%.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI上涨0.5%,平均获利升至每日24,575美元,是自从去年12月17日以来的最高位.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上扬0.67%,平均每日获利为13,195美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)
--编译 孙茉莉;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。