〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数上涨,涨势能否持续令人存疑

路透伦敦9月6日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二涨至近九个月来最高,尽管有人质疑近期涨势能否持续.

经纪商称,船只日益供过于求,料在未来数月限制乾散货运费的上涨.

整体指数.BADI上涨0.97%,或17点,至1,767点,连续第五天上涨,而且来到自12月24日以来最高位.指数在上个月已触及近七个月高位.

澳洲向中国的煤炭和铁矿石出口增多,提振了海岬型市场.向日本的煤炭出口也增加.

Intermodal研究主管George Laziridis说道:"很多人一直在质疑此轮的回升进程.基本上一直是海岬型运费在上涨,其他运费并没有大的上升."

8月稍早该指数连续18个交易日下滑後降至逾三个月来的最低.目前走势仍然不稳,较上年同期仍低逾30%.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI上涨0.5%,平均获利升至每日24,575美元,是自从去年12月17日以来的最高位.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上扬0.67%,平均每日获利为13,195美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)