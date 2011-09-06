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亚洲 | 2011年 9月 7日 星期三 06:42 BJT

《日本重要政经日程》--9月7日

(除特别说明外,均为GMT时间)

9月6日

2350 - 日本8月外汇储备

9月7日

-- - 日本央行两日政策会议第二天,央行总裁白川方明将在0630GMT召开记者会.

0300 - 每周石油数据.

0500 - 7月领先指标.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 孙茉莉;审校 张荻

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