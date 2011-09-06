〔货币市场〕对欧元区的担忧加剧,再度推高美元融资利率

路透纽约/伦敦9月6日电---随着围绕欧元区债务危机的担忧加剧,美国货币市场基金不愿向欧洲银行放贷,使得美元融资成本在周二持于高位.

关于意大利撙节方案的争论以及第二轮希腊援助计划的传言突显了投资者对于欧元区违约给银行业造成影响的担忧.

人们对援助二线国家的唱衰情绪升温,以及欧洲经济整体疲软的增长前景,亦推动银行间拆放款利率上升.

最近几周伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)持坚,三个月Libor在最近两周上涨了3个基点.

由于Libor是如此之低,只要波动几个基点都是很大的百分比增幅.隔夜美元三个月Libor定盘报0.33561%,高于周一的0.33278%.Libor成员组中的欧洲银行继续报出最高的融资利率.

全球衰退的忧虑日增,给周五在法国会面的七国集团(G7)财长带来压力,他们需要缓和部分富裕经济体实行的撙节措施,并释出新一轮货币刺激政策.

G7财长和央行行长还将讨论欧洲系行系统的体质问题.(完)

--编译 吴云凌;审校 孙茉莉

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