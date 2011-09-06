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宏观经济 | 2011年 9月 7日 星期三 06:51 BJT

《美国重要政经日程》--9月7日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 农业部公布一周全球稻米价格.

1400 - 劳工部公布职位空缺和劳工离岗月度调查报告.

1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券.

2030 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

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