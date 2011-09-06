《美国经济焦点》8月服务业增长意外加快,但就业分项下滑仍令人担忧

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 美国服务业增长意外加快
* 8月ISM非制造业指数从7月的52.7升至53.3
* 就业分项指数降至2010年9月以来最低
* 欧洲和亚洲国家纷纷传出增长警讯
路透纽约9月6日电---美国至关重要的服务业在上个月意外加快成长,终止了连续三个月增长减速的局面.不过企业雇佣速度放慢,凸显出整体就业市场的隐忧.
分析师称,美国8月供应管理协会(ISM)非制造业指数意外跳升,令人感到些许宽慰,因其暗示在美国经济停滞不前的情况下,消费者的表现要好于预期.
不过该指数还不足以缓解总统奥巴马创造更多就业机会的压力.奥巴马定于周四在全国演讲中,详细阐述新的就业促进计划.
上周发布的政府数据显示,8月美国非农就业岗位零增长,失业率连续第五个月不低于9%.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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