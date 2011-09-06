《美国经济焦点》8月服务业增长意外加快,但就业分项下滑仍令人担忧

* 美国服务业增长意外加快

* 8月ISM非制造业指数从7月的52.7升至53.3

* 就业分项指数降至2010年9月以来最低

* 欧洲和亚洲国家纷纷传出增长警讯

路透纽约9月6日电---美国至关重要的服务业在上个月意外加快成长,终止了连续三个月增长减速的局面.不过企业雇佣速度放慢,凸显出整体就业市场的隐忧.

分析师称,美国8月供应管理协会(ISM)非制造业指数意外跳升,令人感到些许宽慰,因其暗示在美国经济停滞不前的情况下,消费者的表现要好于预期.

不过该指数还不足以缓解总统奥巴马创造更多就业机会的压力.奥巴马定于周四在全国演讲中,详细阐述新的就业促进计划.