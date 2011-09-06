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亚洲 | 2011年 9月 7日 星期三 07:00 BJT

****主要国家经济指标预测--9月7日****

路透9月7日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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9月6日(二)

2350 日本外汇储备(亿美元) 8月 -- 11,508

9月7日(三)

0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.9% -1.2%

(较上年同期) +0.5% +1.0%

0300 韩国L货供额(较上年同期) 7月 -- +8.1%

0300 日本央行利率决定 9月 -- 0.10%

0500 日本领先指标 7月 -- +3.8

同时指标 -- +2.5

0830 英国工业生产(较前月) 7月 持平 持平

(较上年同期) -0.5% -0.3%

制造业产出(较前月) 持平 -0.4%

(较上年同期) +1.9% +2.1%

1000 德国总工业生产(较前月) 7月 +0.5% -1.1%

1100 美国抵押贷款市场指数 9月2日当周 -- 631.7

再融资指数 -- 3,381.7

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月3日当周 -- +0.1%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月3日当周 -- +4.0%

1300 加拿大央行利率决定 -- 1.0% 1.0%

1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 8月 -- 45.4

(经季节调整) 51.0 46.8

2245 新西兰制造业销售 第二季 -- +1.9%

2350 日本银行放款(较上年同期) 8月 -- -0.5%

2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超382

外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超3,380

2350 日本未经季节调整的经常账(较上年同期) 7月 -31.3% -50.2%

未经季节调整的经常账金额(亿日圆) 盈馀11,800 盈馀5,269

2350 日本机械订单(较前月) 7月 -4.1% +7.7%

(较上年同期) +8.5% +17.9%

附:主要国家上两日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0130 澳洲经常账(亿澳元) 第二季 赤字74.2 赤字76.5

0130 澳洲净出口对GDP的贡献 第二季 -0.5% +0.1%

0130 澳洲房屋融资 8月 +1.0% +1.5%

0130 澳洲政府支出 第二季 -0.4% --

0430 澳洲央行公布利率决定 9月 4.75% --

0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 -0.3% -0.1%

(较上年同期) +0.2% +0.4%

0900 欧元区区内生产总值(GDP)修正值(较上季) 第二季 +0.2% +0.2%

较上年同期 +1.6% +1.7%

1000 德国工业订单(较前月) 7月 -2.8% -1.5%

1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 8月 53.3 51.0(完)

--整理 郑茵/许娜;审校 吴云凌

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