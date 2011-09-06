主要国家经济指标预测--9月7日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月7日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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9月6日(二)
2350 日本外汇储备(亿美元) 8月 -- 11,508
9月7日(三)
0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.9% -1.2%
(较上年同期) +0.5% +1.0%
0300 韩国L货供额(较上年同期) 7月 -- +8.1%
0300 日本央行利率决定 9月 -- 0.10%
0500 日本领先指标 7月 -- +3.8
同时指标 -- +2.5
0830 英国工业生产(较前月) 7月 持平 持平
(较上年同期) -0.5% -0.3%
制造业产出(较前月) 持平 -0.4%
(较上年同期) +1.9% +2.1%
1000 德国总工业生产(较前月) 7月 +0.5% -1.1%
1100 美国抵押贷款市场指数 9月2日当周 -- 631.7
再融资指数 -- 3,381.7
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月3日当周 -- +0.1%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月3日当周 -- +4.0%
1300 加拿大央行利率决定 -- 1.0% 1.0%
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 8月 -- 45.4
(经季节调整) 51.0 46.8
2245 新西兰制造业销售 第二季 -- +1.9%
2350 日本银行放款(较上年同期) 8月 -- -0.5%
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超382
外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超3,380
2350 日本未经季节调整的经常账(较上年同期) 7月 -31.3% -50.2%
未经季节调整的经常账金额(亿日圆) 盈馀11,800 盈馀5,269
2350 日本机械订单(较前月) 7月 -4.1% +7.7%
(较上年同期) +8.5% +17.9%
附:主要国家上两日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0130 澳洲经常账(亿澳元) 第二季 赤字74.2 赤字76.5
0130 澳洲净出口对GDP的贡献 第二季 -0.5% +0.1%
0130 澳洲房屋融资 8月 +1.0% +1.5%
0130 澳洲政府支出 第二季 -0.4% --
0430 澳洲央行公布利率决定 9月 4.75% --
0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 -0.3% -0.1%
(较上年同期) +0.2% +0.4%
0900 欧元区区内生产总值(GDP)修正值(较上季) 第二季 +0.2% +0.2%
较上年同期 +1.6% +1.7%
1000 德国工业订单(较前月) 7月 -2.8% -1.5%
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 8月 53.3 51.0(完)
--整理 郑茵/许娜;审校 吴云凌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。