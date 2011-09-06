版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 7日 星期三 07:22 BJT

〔东京汇市〕欧元盘初受挫,但瑞士央行限制本币升值举措令瑞郎大跌

日圆回落,市场希望了解日本当局是否会步瑞士央行後尘,采取更为大胆的行动打压本币.美元/日圆JPY=跳涨1%至77.65日圆.若能有效突破关键阻力位77.70,则上看78.10目标位,该水准为80.25至75.94这波跌势的50%回档位.

美元指数.DXY升高1%至75.907,接近两个月高点;10年期美国公债US10YT=RR收益率(殖利率)触及60年低点1.908%.

下一个事件风险来自德国立宪法院对该国参与希腊纾困计划和EFSF一事的裁决.澳洲将于0130GMT公布第二季国内生产总值(GDP)数据,分析师预计GDP料增长约1%,不过该数据现在来看相对有些过时.(完)

--编译 郑茵;审校 徐文焰/程琳

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐