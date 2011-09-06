〔东京汇市〕欧元盘初受挫,但瑞士央行限制本币升值举措令瑞郎大跌

日圆回落,市场希望了解日本当局是否会步瑞士央行後尘,采取更为大胆的行动打压本币.美元/日圆JPY=跳涨1%至77.65日圆.若能有效突破关键阻力位77.70,则上看78.10目标位,该水准为80.25至75.94这波跌势的50%回档位.