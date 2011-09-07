〔金砖国家〕9月6日股汇市收盘纵览

路透9月7日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月6日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低0.16%,报988.05点.

中国股市:沪综指周二再创13个半月收盘新低,A股成交额则进一步萎缩至14个月新低.分析师表示,大盘连续第四日走低後短期内下跌空间已不大,但弱势格局恐一时难改.沪综指.SSEC收报2,470.524点,跌0.33%,此前低位是去年7月16日的2,424.27;沪市A股成交额萎缩至约500亿元人民币,前一低位为去年7月5日的428.68亿元.[.SSCN]

香港股市:周二收盘微涨,尾盘由空头回补推动的涨势结束了此前两日的跌势,其中思捷环球(0330.HK)和公用事业股领涨,不过成交量仍低于平均水准,表明市场人气依旧谨慎.恒生指数.HSI收涨0.48%报19,710.5点.恒生国企指数.HSCE涨0.46%,报10,347.04点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周二即期汇价连续第四日收跌.因受到隔夜美元走强的打压,人民币中间价CNY=PBOC低开,引领汇价调整,成交则偏活跃.交易员认为,受到欧债危机的拖累,疲弱欧元刺激美元持续反弹,进而抑制人民币升值的动能,但人民币在跌至6.39元关口附近获得一定支撑,预计人民币汇价近期最有可能在6.39附近宽幅震荡.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水520点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3388元.[CNY/CN]

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印度股市:周二摆脱早盘跌势反弹0.9%,受能源公司Reliance Industries(RELI.NS)提振,因外界预计

其将有能力提高东部外海表现不振的油品产出.指标BSE指数.BSESN收高0.89%,或149.48点,报16,862.81点,早盘曾大跌1.3%.19档成分股收高.[.BO]

印度汇市:印度卢比周二扳回多数跌幅,受助于欧元和当地股市反弹,此前瑞士央行设定欧元兑瑞郎的汇率目标.卢比兑美元INR=D2收报46.1050/1150,较周一收盘位45.985/995低0.3%.盘中交投于45.96-46.17区间.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,618.630点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低0.58%,报831.82点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX下跌0.43%,报29.6200;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX上升0.01%,报41.5500.

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巴西股市:圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP跳涨2.93%,从周一大跌後反弹.矿业巨头淡水河谷(VALE5.SA)涨2.47%,服装零售商Lojas Renner(LREN3.SA)升5.77%.交易商表示,由于外界臆测标普或将立刻上调该国债信评级,当地股市受到支撑.[ID:nN1E7851Q6]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元BRBY下跌0.37%至1.6557,为3月28日以来的最低收盘价,此前一度大跌1.05%至1.6670,为3月18日以来的最低盘中水准.Gradual Investimentos分析师Andre Perfeito预计,未来几周雷亚尔将走疲至1.70左右,年底或回升至1.60附近.[ID:nN1E7851Q3]

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南非股市:跌逾1%,追随全球股市走势,因外界持续忧虑全球经济和欧洲债务危机.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI下降1.39%至26,184.5点.综合指数.JALSH下挫1.21%至29,525.83点.[ID:nL5E7K64ZK][.JALSH]

南非汇市:南非兰特兑美元周二下滑,回吐稍早涨幅,因美元出现全线买盘,不过兰特或将在7.16附近受支撑.1555GMT,兰特兑美元ZAR=D3报7.15,较上日收盘位7.1180下降0.5%.兰特兑美元一度触及日高7.06,但因进口商进场买入美元而回撤.[ID:nL5E7K64ZK][.JALSH](完)