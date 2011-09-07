〔欧元区金融〕救助基金将于9月底获得新权力,可以在一二级市场买债

路透布鲁塞尔9月6日电---一欧元区官员周二表示,所有欧元区国家将在本月底前批准一协议,给予救助基金新权力.

9月底的日期目前仅是欧元区官员期望,且周日斯洛伐克为其罩上疑云;斯洛伐克一政府联盟成员称,该国议会最快要到12月才会进行投票.

不过在周一于布鲁塞尔举行的欧元区後进国家金融部长和央行首脑会议上,包括斯洛伐克在内的与会成员国均称将很快批准协议.

与会的一位欧元区官员表示,"所有成员国都讲明,应会在9月底前准备就绪,包括斯洛伐克."

此次批准对于执行7月21日欧元区成员国首脑协议至关重要.当日的协议允许欧洲金融稳定机构(EFSF)和欧洲稳定机制(ESM),可以在一级和二级市场买入受创的国家公债.

该协议还允许这两大基金向仍未被市场隔离的国家展延额度,并特别为银行业资本重组放贷.(完)