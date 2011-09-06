《中国报摘》--中国证券报9月7日

* 头版头条:

--中国央行周二使用7天正回购、28天正回购和1年期央票等多种工具,通过公开市场操作回笼资金720亿元人民币.市场人士表示,央行此举意在优化资金分布、调节到期结构,在平抑资金面波动的同时,更好匹配机构流动性需求.

* 其他:

--业内人士透露,高性能钢铁是新材料"十二五"(2011-2015年)规划中获得政策重点支持的品种之一,国家将通过税收减免、补贴、重大项目支持等形式支持企业的研发、研究成果产业化和发展相关配套设施,资金由企业和政府共同承担,保守估计达数千亿元.

--国务院新闻办发表《中国的和平发展》白皮书称,中国鼓励各类企业有序开展境外投资和合作经营,支持在境外开展技术研发投资合作,开展海外工程承包和劳务合作,扩大农业领域国际合作,深化国际能源资源开发互利合作.有序扩大金融市场和金融业开放.

--工信部部长苗圩表示,新材料产业"十二五"发展规划文本已形成,即将发布实施.未来将突出发展重点,选择最有可能率先突破和做大做强的领域予以重点推进,支持有条件的地区率先发展.

--多家车企发布的8月产销数据快报显示,8月汽车市场出现好转迹象,但上市公司销量增幅出现分化.上海汽车8月份汽车产销量分别为33.63万辆和32.79万辆,分别同比增长23.26%和14.46%.

--港交所披露数据显示,全国社保基金于8月31日减持中国银行(3988.HK)(601988.SS)H股3,500万股,每股平均价3.204港元,持股占比降至10.95%.这是年内社保基金第三次减持中行H股.

--方正证券(601901.SS)公告,公司拟以现金方式,按每股5元的价格参股盛京银行,参股股份不超过3亿股,投资金额不超过15亿元,占盛京银行增资後总股本的8.12%.

--上海家化(600315.SS)公告,上海家化(集团)有限公司将于周三在上海联合产权交易所公开挂牌交易,挂牌价格为51.09亿元.(完)

--整理 周晓峰; 审校 杨淑祯