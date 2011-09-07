〔美国个股〕雅虎解雇执行长Carol Bartz,财务长临时接任--消息人士

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透旧金山9月6日电---根据熟悉内情的消息人士周二对路透说,美国雅虎(YHOO.O)执行长Carol Bartz已遭董事会解雇.
其中一位消息人士说,Bartz在给员工的一份备忘录中说,她被人以电话告知遭解聘.
"我很难过地告诉你们,雅虎董事长刚才电话通知我被解雇了."她在一封简短的电子邮件中说,"能和各位一起共事是件愉快的事,祝各位未来一切顺利."
另外一位消息来源说,雅虎任命财务长Tim Morse为临时执行长.(完)
--编译 李婷仪;审校 程琳
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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