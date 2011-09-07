〔美国个股〕雅虎解雇执行长Carol Bartz,财务长临时接任--消息人士

路透旧金山9月6日电---根据熟悉内情的消息人士周二对路透说,美国雅虎(YHOO.O)执行长Carol Bartz已遭董事会解雇.

其中一位消息人士说,Bartz在给员工的一份备忘录中说,她被人以电话告知遭解聘.

"我很难过地告诉你们,雅虎董事长刚才电话通知我被解雇了."她在一封简短的电子邮件中说,"能和各位一起共事是件愉快的事,祝各位未来一切顺利."

另外一位消息来源说,雅虎任命财务长Tim Morse为临时执行长.(完)