《中国报摘》--金融时报9月7日

* 头版头条:

--中国商务部、国家统计局和外管局联合发布的统计公报显示,中国对外直接投资突破3,000亿美元.在中国对外直接投资中,亚洲、拉丁美洲是存量最为集中的地区.从中国对外直接投资的方式来看,并购比重超四成,再投资比重上升.

* 其他:

--由北京银行(601169.SS)牵头,中信银行(601998.SS)(0998.HK)和农业银行(1288.HK)(601288.SS)等5家银行共同参与的北京汽车股份公司28亿元人民币银团贷款签约.本次银团贷款主要用于支持北汽股份动力总成基地生产区建设项目,有助于加快推动北京汽车工业产业升级进程.

--记者分析文章称,炒房、炒矿需要很大的资金量才能运作,许多民间借贷中介参与其中,在集资时许诺的利息已经很高,又以高息贷给最终投资者.这种已经异化为高利贷的民间借贷链条实际上非常脆弱,一旦炒作失败,高额的利息负担会立刻压断借贷链条.(完)

--整理 谢衡; 审校 杨淑祯