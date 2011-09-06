《中国报摘》--金融时报9月7日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--中国商务部、国家统计局和外管局联合发布的统计公报显示,中国对外直接投资突破3,000亿美元.在中国对外直接投资中,亚洲、拉丁美洲是存量最为集中的地区.从中国对外直接投资的方式来看,并购比重超四成,再投资比重上升.
* 其他:
--由北京银行(601169.SS)牵头,中信银行(601998.SS)(0998.HK)和农业银行(1288.HK)(601288.SS)等5家银行共同参与的北京汽车股份公司28亿元人民币银团贷款签约.本次银团贷款主要用于支持北汽股份动力总成基地生产区建设项目,有助于加快推动北京汽车工业产业升级进程.
--记者分析文章称,炒房、炒矿需要很大的资金量才能运作,许多民间借贷中介参与其中,在集资时许诺的利息已经很高,又以高息贷给最终投资者.这种已经异化为高利贷的民间借贷链条实际上非常脆弱,一旦炒作失败,高额的利息负担会立刻压断借贷链条.(完)
--整理 谢衡; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。