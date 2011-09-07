〔日本数据〕8月底外汇储备升至1.218兆美元的纪录高位--财务省

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京9月7日电---日本财务省周三公布,截至8月底外汇储备升至1.218兆(万亿)美元的纪录高位,此前日本政府支出纪录规模的资金干预汇市阻止日圆大幅攀升.
下表为日本官方外汇储备数据,单位为10亿美元:
8月底 7月底 6月底 上年同期
总储 1,218.501 1,150.877 1,137.809 1,070.145
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--编译 吴云凌;审校 田建华
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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