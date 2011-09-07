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市场报道 | 2011年 9月 7日 星期三 08:10 BJT

〔日本数据〕8月底外汇储备升至1.218兆美元的纪录高位--财务省

路透东京9月7日电---日本财务省周三公布,截至8月底外汇储备升至1.218兆(万亿)美元的纪录高位,此前日本政府支出纪录规模的资金干预汇市阻止日圆大幅攀升.

下表为日本官方外汇储备数据,单位为10亿美元:

8月底 7月底 6月底 上年同期

总储 1,218.501 1,150.877 1,137.809 1,070.145

参看完整表格,请连结财务省网站,网址(here)(完)

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--编译 吴云凌;审校 田建华

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