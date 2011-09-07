〔中国投资〕去年对欧盟直投增101%,未来仍将保持较快增长--商务部官员

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京9月7日电---中国商务部新闻发言人沈丹阳称,中国对外投资仍然处在起步初级阶段,未来中国对欧洲的投资仍然会保持比较快速的增长.
2010年中国对欧盟直接投资为59.63亿美元,同比增长101%.新华社援引沈丹阳在第十五届中国国际投资贸易洽谈会开幕前夕称,相信随着更多的欧洲国家政府、企业和当地民众看到中国投资不仅给当地经济增长带来活力,而且为当地就业等方面也都带来很好发展,下一步中国对欧投资仍然会保持比较快速的增长.
中国商务部、国家统计局、国家外汇管理局周二在厦门联合发布的《2010年度中国对外直接投资统计公报》显示,2010年中国对外直接投资流量再创新高,跃居全球第五.
中国商务部长周二称,去年中国海外投资同比增长21.7%至688亿美元.
沈丹阳说,尽管发展速度比较快,但是中国对外投资仍然处在起步初级阶段.截至2010年底,中国对外直接投资总规模为3,172亿美元,仅占全球投资存量的1.6%,这一数字甚至少于美国去年一年的对外投资额.
沈丹阳并表示,2010年中国对非投资占整个中国对外投资的3.1%,规模很小,其中资源类、矿产类项目仅占投资总额的29%左右.(完)
--发稿 张胜男; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。