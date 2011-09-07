〔中国投资〕去年对欧盟直投增101%,未来仍将保持较快增长--商务部官员

2010年中国对欧盟直接投资为59.63亿美元,同比增长101%.新华社援引沈丹阳在第十五届中国国际投资贸易洽谈会开幕前夕称,相信随着更多的欧洲国家政府、企业和当地民众看到中国投资不仅给当地经济增长带来活力,而且为当地就业等方面也都带来很好发展,下一步中国对欧投资仍然会保持比较快速的增长.