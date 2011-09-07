〔中国基金〕港股ETF方案已报证监会,上证所以恒生国企指数为标的--报载

报导并援引业内人士表示,目前港股ETF的方案基本上采用的QDII(合格境内机构投资者)框架,发行QDII募集资金并在海外市场进行与ETF相应的股票买卖.交易所不承担前端控制的责任.

由于交易时间上的差异,跨境ETF不能进行实时的股票、基金互换,申购、赎回在场外进行,类似于开放式基金,这也是国际市场上通行的做法.但通过配套制度安排,比如融券做空制度,提供对冲工具,投资者可以实现对冲套利.

"这一切都在筹划之中,而重要的是,港股ETF已为未来推出连接欧美市场的跨境ETF铺平了道路."权威人士表示.

今年8月,中国国家副总理李克强在出访香港期间表示,香港发展离岸人民币业务有天然优势,支持香港离岸人民币产品创新,支持内地交易所的港股组合,即ETF业务;中国还将允许境内的企业在香港发行人民币债券,扩大发行主体.[ID:nCH0073951]

报导认为,从资产配置和风险管理的角度来看,国内投资者特别是机构投资者,对跨境ETF必然具有潜在的需求.然而,国内目前存在的一个问题是,虽然ETF品种、数量发展迅速,但在投资者中的普及率还不够高.

数据显示,目前国内投资者的ETF交易参与率只有1%,ETF交易量在整个市场交易量中的占比仅为1%－2%.而在美国市场,这个比率达到30%－40%.

对此,权威人士表示,国内交易所正在积极采取措施,提高ETF交易便捷性,尤其是通过把ETF纳入融券标的,而引入融券做空机制,提高ETF对投资者的吸引力,从而提高其流动性.(完)