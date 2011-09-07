〔中国基金〕港股ETF方案已报证监会,上证所以恒生国企指数为标的--报载

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京9月7日电---中国证券报周三引述交易所人士称,目前港股ETF的具体方案已报中国证监会,一旦批准即可实施;上证所和深交所的港股ETF产品分别将以恒生国企指数.HSCE和恒生指数.HSI为标的.
报导并援引业内人士表示,目前港股ETF的方案基本上采用的QDII(合格境内机构投资者)框架,发行QDII募集资金并在海外市场进行与ETF相应的股票买卖.交易所不承担前端控制的责任.
由于交易时间上的差异,跨境ETF不能进行实时的股票、基金互换,申购、赎回在场外进行,类似于开放式基金,这也是国际市场上通行的做法.但通过配套制度安排,比如融券做空制度,提供对冲工具,投资者可以实现对冲套利.
"这一切都在筹划之中,而重要的是,港股ETF已为未来推出连接欧美市场的跨境ETF铺平了道路."权威人士表示.
今年8月,中国国家副总理李克强在出访香港期间表示,香港发展离岸人民币业务有天然优势,支持香港离岸人民币产品创新,支持内地交易所的港股组合,即ETF业务;中国还将允许境内的企业在香港发行人民币债券,扩大发行主体.[ID:nCH0073951]
报导认为,从资产配置和风险管理的角度来看,国内投资者特别是机构投资者,对跨境ETF必然具有潜在的需求.然而,国内目前存在的一个问题是,虽然ETF品种、数量发展迅速,但在投资者中的普及率还不够高.
数据显示,目前国内投资者的ETF交易参与率只有1%,ETF交易量在整个市场交易量中的占比仅为1%－2%.而在美国市场,这个比率达到30%－40%.
对此,权威人士表示,国内交易所正在积极采取措施,提高ETF交易便捷性,尤其是通过把ETF纳入融券标的,而引入融券做空机制,提高ETF对投资者的吸引力,从而提高其流动性.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。