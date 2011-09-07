《全球重要经济事件一览表》--9月7日-9月14日

(除特别说明外,均为GMT时间)

9月7日(三)

东京--日本央行货币政策会议(最後一日).总裁白川方明举行记者会(0630).

挪威ELVERUM--挪威央行总裁奥尔森将在Sparebank组织的一次会议上讲话.

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)会议(至9月8日).

伦敦--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯将在欧洲经济和金融中心的一个研讨会上,就美国货币政策发言(1515).

伦敦--欧盟主席范龙佩在伦敦经济学院就欧元区主权债务危机发表演讲,题为"危机过後:欧元区得到的教训"(1530).

伯拉第斯拉瓦--欧洲央行管委会成员兼斯洛伐克央行总裁马库赫(Jozef Makuch)向政府简要阐述欧元区的现状及稳定动荡的措施(0800).

柏林--德国总理梅克尔可能在议会预算会议上就欧元发表讲话.

布鲁塞尔--欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)在ALDE研讨会上就欧洲议会中的希腊危机发表讲话(1330).

苏黎世--瑞士议会委员会就政府的强势瑞郎计划召开新闻发布会(1530).

德国卡尔斯鲁厄--德国宪法法院将就对希腊的救援计划及去年通过的欧元区救援机制作出裁决.

西雅图--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯将在西雅图扶轮社午宴前,就经济政策和前景讲话(2000).

渥太华--加拿大央行公布利率政策声明.

华盛顿--美联储发布经济景气报告褐皮书(1800).

华盛顿--美国商会会长Martin Regalia召开季度经济简要报告会(1300).

堪萨斯城--2011年社区银行业会议.即将卸任的美国堪萨斯联邦储备银行总裁洪尼格将作主题演讲.

9月8日(四)

华盛顿--美国总统奥巴马在国会讲话中公布新就业计划.

明尼阿波利斯---美国联邦储备理事会主席贝南克在明尼苏达经济俱乐部"9月午餐会"上讲话(1700).

华盛顿--美国财政部长盖特纳及奥巴马政府反恐官员出席"十年已逝:9/11以来抗击恐怖主义融资取得的进展及面临的挑战"研讨会(1245).

东京--日本央行公布月报.

伦敦--英国央行货币政策委员会利率决议.

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森在奥斯陆大学演讲.

斯德哥尔摩--瑞典央行全行委员会会议.

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)公布中期经济展望.

法兰克福--欧洲央行管委会会议,1145GMT公布利率决议,1230GMT召开新闻发布会.

赫尔辛基--芬兰总理卡泰宁在议会阐述对经济的观点(0700).

海牙--荷兰财长Jan Kees de Jager谈论金融危机及当下经济形势(0730).

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁特别顾问利普斯基在IMF新书"逐步远离公共债务:失败缘由及财政调整成功之关键"发表会上讲话.

9月9日(五)

里奇蒙--美国总统奥巴马举办活动,对所提令经济成长和创造就业的提案进行讨论.

法国马赛--七国集团(G7)部长会议(至9月10日).各国财长及央行总裁将会面.

旧金山--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在"亚洲银行业及金融研讨会:全球环境下的风险管理"上讲话(1515).

华盛顿--美国众议院金融服务委员会主席就美国银行业所持欧盟债务曝险召开听证会(1400).

9月10日(六)

达拉斯--第53届全美商业经济协会(NABE)年会(至9月13日),达拉斯联邦储备银行总裁费希尔讲话.

希腊塞萨洛尼基--希腊总理帕潘德里欧(George Papandreou)将为塞萨洛尼基商品贸易会揭幕,并就发表年度经济政策讲话.

9月11日(日)

旧金山--第三届亚太经合组织(APEC)高级官员会议(SOM3)及相关会议(至9月26日).

9月12日(一)

东京--日本央行公布8月4-5日货币政策会议纪录.

苏黎世--国际清算银行(BIS)双月会议.

伦敦--英国银行业独立委员会公布英国银行业总结报告.

维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布石油市场月报.

达拉斯--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔以"在全球大环境下的美国货币政策"为题,在NABE年会上讲话(2000).

华盛顿--前任美国联邦储备理事会(FED)副主席科恩在NABE第53届年会上讲话(1545).

华盛顿--影子金融机构委员会召开新闻简报会,讨论巴塞尔III、具有系统重要性金融机构决议、金融稳定监管委员会及其它多德-弗兰克提议(1630).

圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在该行举办的"与美联储对话:今日金融头条以外"活动上致开幕词.

9月13日(二)

巴黎--国际能源署(IEA)公布每月石油市场报告(0800).

9月14日(三)

日本函馆--日本央行审议委员宫尾龙藏向当地商界领袖发表演讲.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)对印度进行贸易政策审议(至9月16日).

德州奥斯汀--达拉斯联储副总裁Alfreda B. Norman在"为身心障碍人士寻觅楼市机遇"会议上致开幕词.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)