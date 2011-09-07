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亚洲 | 2011年 9月 7日 星期三 08:17 BJT

〔日本股市〕开盘上涨,受逢低买盘鼓舞

路透东京9月7日电---日股日经指数周三盘初受逢低买盘鼓舞上涨,欧洲债务担忧拖累日股周二跌落至两年半收盘低位.

日经指数.N225盘初升1.8%,至8,741.42点.东证股价指数.TOPX上涨1.4%,至751.82点.(完)

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--编译 肖群英;审校 孙茉莉

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