〔美国企业〕私募股权巨头凯雷已向美国证监会申请IPO,拟筹资1亿美元

路透纽约/班加罗尔9月6日电---私募股权公司凯雷投资集团[CYL.UL]周二提交首次公开发行(IPO)申请,是继同行黑石集团(百仕通)、KKR和Apollo上市後外界等待已久的举动.不过全球市场动荡意味着,凯雷不太可能在2012年上半年前上市.

此次IPO将使得凯雷受到更多公共监督,实现其成为上市交易全球品牌的长期愿望.

然而未来道路可能充满艰难险阻:美国IPO市场陷入困境,因有关欧洲债务危机和美国经济疲弱的忧虑,导致市场动荡.上月大量交易搁浅.

IPO研究和投资公司IPOX Schuster创始人Josef Schuster称,"鉴于金融类IPO需求疲弱,且已上市公司表现不佳,此项交易的定价面临压力."

市场条件,以及黑石集团(BX.N)、Apollo Global Management(APO.N)和Kohlberg Kravis Roberts(KKR.N)等已上市私募股权公司表现疲弱,也可能损及消费者偏好.

黑石股价已从4月底所及近三年高位下跌三分之一.目前该公司市值为146亿美元.

凯雷向美国证券交易委员会(SEC)提交了上市申请,筹资1亿美元,但这可能只是初步申请数量.消息人士6月时称,筹资规模或最高为10亿美元.

两位知情人士周二表示,预计凯雷将在明年上半年进行IPO,这取决于市况和监管机构批准进度.

芝加哥大学专攻私募股权的金融学教授Steven Kaplan称,明年初进行IPO能避开假期的低迷市况,给予市场更多时间来复苏.

"明年上市或是个温和利多的信号,"Kaplan表示,"若他们认为情况像是2008年秋季那样,就不会这麽做."

然而,提交申请的时间带来疑问.据美银美林数据显示,投资者在过去六周撤出美国垃圾债券市场,追捧比较安全的美国公债和其他低收益资产.

垃圾债券通常用于为收购交易融资.若IPO市场和垃圾债券市场均陷入困境,凯雷这样的公司则可能面临挑战.

凯雷称,去年经济净利为逾10亿美元,今年上半年约为7.7亿美元.经济净利是私募股权公司用于衡量获利的方式.

黑石第二季经济净利为7.03亿美元.

通常私募股权公司和对冲基金赋予股东的决策权很小.

IPOfinancial.com总裁David Menlow称,"投资者对于公司状况的话语权甚小,他们必须非常适应这个事实."

凯雷管理约1,530亿美元资产,黑石管理1,590亿美元资产.(完)