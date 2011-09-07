〔中国能源〕中海油表示将就蓬莱溢油事故尽快研究建立海洋环境生态基金

路透北京9月7日电---中海油终于对蓬莱溢油事故後续事宜表态.中国海洋石油总公司董事长表示,愿尽一切努力帮助康菲公司处理好此次事故,也愿与康菲公司一起尽快研究建立海洋环境生态基金.

该公司网站周二刊登新闻稿称,中海油总公司董事长王宜林在9月1日与康菲石油公司董事长穆怀礼会面,就蓬莱19-3油田漏油事件的处理情况进行了交流.

"蓬莱19-3的溢油事故是双方公司都不愿看到的,事故发生後中国海油做了大量工作,以配合康菲公司对事故的处理."新闻稿援引王宜林称表示.

中国国家海洋局9月2日表示,康菲中国对蓬莱溢油源的彻底封堵没有完成,本次溢油属于责任事故,责令蓬莱19-3全油田停止回注、停止鉆井、停止油气生产作业.[ID:nCN1942095]此举令其中海油旗下上市公司中海油(0883.HK)净产量减少约6.2万桶/天,触发股价一度急挫.[ID:nCN1942095]

另据康菲中国网站刊登新闻稿称,该公司停止生产作业的程序已于9月4日完成,正在重新编制油田开发海洋环境影响评估报告并将提交海洋局核准.

6月初,中海油(0883.HK)母公司中国海洋石油总公司和美国康菲石油公司(COP.N)的全资子公司康菲石油中国合作开发的蓬莱19-3油田B平台和C平台先後发生溢油事故.

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