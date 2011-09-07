〔中国电力〕湖南省仍面临拉闸限电,9月後电力缺口将扩大--新华

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京9月7日电---中国部分省市电力紧张状况在入秋後仍未缓解.湖南省因水电、火电和外购电同时受到制约,目前仍面临拉闸限电困局,9月後电力缺口将会更大.
新华社周二晚间报导援引湖南省经济和信息化委员会称,湖南省水电受降雨和水库来水严重偏少影响,火电受电煤库存持续下降限制,外购电则因华中电网送湖南省电力电量大幅减少及西北特高压、四川水电送湖南省电力电量减少共同影响.
该省经信委并称,针对电力供应的困难形势,将严格限制高耗 能企业用电,组织工业企业进行错避峰、限电,优先保障城乡居民生活和重要用户用电.
中国电力供应紧张局势愈演愈烈.8月来西部省区旱情不断加重,令南方电网电力供应持续紧张,广西、贵州均已进入电力供应红色预警.[ID:nCN1940471] (完)
--发稿 李然; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。