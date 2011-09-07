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亚洲 | 2011年 9月 7日 星期三 08:59 BJT

〔中国个股〕上海市国资委将公开转让家化集团所有股权,挂牌价51亿

路透上海9月7日电---上海家化(600315.SS)周三公告称,上海市国有资产监督管理委员会将以公开挂牌方式出让所持有的家化集团100%国有股权.家化集团将于今日在上海联合产权交易所公开挂牌交易,挂牌价格为51.09亿元人民币.

其中,上海家化集团持有上海家化1.2亿股股份,按上海家化停牌前30个交易日每日加权平均价格算术平均值36.55元计算,上海家化(集团)有限公司持有上海家化股权价值为43.88亿元.

　公告指出,此次受让方或其控股母公司的总资产规模不低于500亿元,具有良好的财务状况和支付能力,且受让方及其关联企业与上海家化主营业务不存在同业竞争关系.挂牌时间为自9月7日起20个工作日.

上海家化自2010年12月3日停牌,停牌前收报36.88元.(完)

参看相关细节,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 冉莹; 审校 屈桂娟

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