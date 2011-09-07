〔中国个股〕上海市国资委将公开转让家化集团所有股权,挂牌价51亿

路透上海9月7日电---上海家化(600315.SS)周三公告称,上海市国有资产监督管理委员会将以公开挂牌方式出让所持有的家化集团100%国有股权.家化集团将于今日在上海联合产权交易所公开挂牌交易,挂牌价格为51.09亿元人民币.

公告指出,此次受让方或其控股母公司的总资产规模不低于500亿元,具有良好的财务状况和支付能力,且受让方及其关联企业与上海家化主营业务不存在同业竞争关系.挂牌时间为自9月7日起20个工作日.