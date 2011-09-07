《中国报摘》--其他报纸重要消息9月7日(I)

**上海证券报**

--云南*ST大地(002200.SZ)欺诈发行股票案周二在昆明市官渡区法院开庭审理.该案被告涉及在招股说明书中编造重大虚假内容,发行股票,数额巨大,并向股东和社会公众提供虚假的年度财务会计报告.

**人民日报**

--中国国务院副总理张德江表示"十二五"时期(2011-2015年),技术改造工作以促进工业转型升级、提升产业竞争力为主攻方向,加快改造提升传统产业、培育发展新兴产业,切实提高企业市场竞争力和国际竞争力,全面提升工业发展质量和效益.

--截至8月15日,内蒙古自治区保障性安居工程已开工建设37.23万套,开工率达到83.6%.今年内蒙古各类保障性安居工程建设任务为44.54万套,目前各地、各部门正进一步强化工作措施,确保到9月底前所有项目全部开工.

--今年起,国家统计局推进统计改革,建立统一的基本单位名录、统一的一套表调查制度、统一的数据采集处理软件平台和统一的联网直报系统,以力保统计数据真实.

--评论文章称,中国对外直接投资首次超过日、英跃居世界第五,这是中国在世界经济格局调整中更有作为的表现.但这与中国经济规模世界第二、外汇储备全球第一的地位还不相称.中国尚处于让资本摆脱枷锁获得自由的资本输出初级阶段,未来要做的一件大事是如何让已经获得的收益保值和增值,同时通过"走出去"弥补国内日益增长的资源需求,不断加强技术积累和创新,带动国内产业结构的升级和企业竞争力的提高.

**第一财经日报**

--如家经济型酒店HMIN.O首席执行官(CEO)孙坚透露,收购莫泰事宜已经获得商务部批准,将于9月底完成交割并进入整合阶段.

--重庆啤酒集团拟挂牌转让旗下重啤资产管理公司100%股权,挂牌价23.89亿元.

**21世纪经济报 道**

--记者获悉,银监会开始就商业银行村镇银行子银行管理暂行办法向商业银行徵求意见.建行(0939.HK)(601939.SS)、浦发(600000.SS)、哈尔滨银行和包商银行有望首先获得村镇银行子银行牌照.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 周晓峰/谢衡; 审校 丁淑琴

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

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