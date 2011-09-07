(重发)〔中国个股〕方正证券拟15亿元参股盛京银行,占增资後总股份的8.12%

(重发以调整标头)

路透上海9月7日电---中国方正证券股份有限公司(601901.SS)周三公告称,公司拟以现金方式,参股盛京银行,占盛京银行增资後总股本的8.12%.

刊登在上海证券交易所的公告显示,方正证券的参股价格为每股5元人民币,参股股份不超过3亿股，投资金额不超过15亿元.

盛京银行的前身为沈阳城市合作银行,後更名为沈阳市商业银行,2007年再次更名为盛京银行股份有限公司.2008年,盛京银行引进八家公司入股,注册资本增加至33.96亿元.盛京银行第一大股东为沈阳恒信国有资产经营有限公司,持股比例为14.13%.

截至2011年6月末,盛京银行总资产2,148亿元,净资产85.8亿元,上半年实现净利润14.83亿元,每股收益0.44元.

中国证券业协会尚未公布2010年国内券商行业排名.根椐其2009年的数据,方正证券的净资产、净资本和净利润排名在第16位或第17位,与长江证券(000783.SZ),兴业证券(601377.SS),宏源证券000562.SZ等实力相近.瑞信方正去年股票债券总承销额在国内排名第17位.

方正证券A股周二收报5.85元.(完)

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