卡扎菲仍在利比亚安然无恙--发言人

香港《经济日报》：中美战争可免 经贸冲突势爆
美国总统特朗普上台20天，不断签发行政命令兑现承诺，外界担心他迟早向中国开刀。有智库虽力撑他对华采强硬经济立场，但劝勿弃「一个中国」政策。特朗普会听得进多少？
(本文由路透中文网编译提供)
路透突尼斯9月6日电---卡扎菲(格达费)发言人易卜拉欣(Moussa Ibrahim)周二透露，卡扎菲仍在利比亚，状况良好。有消息称一支大型卡扎菲军车队穿过边境进入尼日尔，易卜拉欣称不了解此事。
他接受路透电话采访时说：“他(卡扎菲)在利比亚，安全、健康、斗志昂扬。他深信，他在做自己应该做的事。”
“他知道有数以百万计的人在支持他，不仅是在利比亚，而是在整个阿拉伯世界。”
法国和尼日尔军方消息人士周二告诉路透，利比亚军车队穿过边境进入尼日尔，可能表明卡扎菲寻求在该国避难。(完)
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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