〔全球经济〕任何G7财政刺激措施恐将是短期行为--加拿大官员

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透渥太华9月6日电---加拿大一位官员周二指出,七国集团(G7)放松财政限制对其防止经济衰退而言将是短期行为,但遏制主权债务危机仍是至关重要的较长期关注焦点.
在G7财长和央行总裁会议即将于周五在法国召开前夕,该官员称,有关采用财政政策作为防止经济衰退手段之一的磋商将分为两部分,首先是减缓财政紧缩步伐的努力,之後对债务采取激进的中期行动.
他并称,主权债务高企仍是欧洲必须应对的关键问题之一,而美国失业率居高不下正妨碍其经济复苏.
该官员指出,如果实施进一步的刺激性财政支出,其规模也会远低于2008年的首轮全球协调行动.
该加拿大财政官员要求不透露名称,也不要逐字援引他的讲话.
该官员重申,加拿大政府的立场是,将继续实施削减赤字的计画,但如有必要准备调整其进程.
他提到,G7财政官员将商讨瑞士央行设定瑞郎汇率上限的意外举动,此举旨在阻击蜂拥买入瑞郎避险的投资者.[ID:nCN1948413]
加拿大支持完全灵活的汇率机制,近年来加元大幅升值,但该官员提到,目前是非常时期.他并未作出进一步解释.
他还认为,欧洲银行业补充资本金也将成为G7会议议题,但他预料不会讨论金融交易税.金融监管改革也会纳入议程,有关处理具有系统重要性,可能被视作规模太大而不能倒闭的金融机构的磋商已接近尾声.(完)
--编译 肖群英;审校 孙茉莉
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