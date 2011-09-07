〔中国电力〕华电国际等三家企业拟转安徽池州九华发电股权,价格1.7亿元

路透北京9月7日电---中国主要发电商--华电国际电力股份有限公司(1071.HK)(600027.SS)等三家企业,拟转让安徽池州九华发电有限公司65%股权,在产权交易所的合计挂牌价格为1.66亿元人民币.

周二晚间刊登在上海联合产权交易所的公告显示,其中华电国际持有40%股权,中国发电企业--申能股份有限公司(600642.SS)和国投资产管理公司,分别持有20%和5%股权.

公告要求,意向受让方须为国有或国有控股公司,以发电为主业,注册资本金不少于人民币40亿元,控股装机总容量不低于500万千瓦,总资产须不低于240亿元.

2010年度,安徽池州九华发电公司亏损1.7亿元,实现营业收入8.2亿元.经营范围包括,电能的生产和销售,电力项目的开发和投资,电厂废弃物的综合利用及经营等.(完)

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